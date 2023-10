DAZN e Sky Itália adquirem direitos televisivos da Série A por 4,5 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A primeira liga italiana, Série A, vendeu os direitos televisivos das próximas cinco temporadas ao grupo DAZN - que adquiriu os negócios de media desportivos da Eleven em setembro do ano passado - e à Sky Italia, detida pela Comcast, avança esta segunda-feira a Bloomberg, citando fontes próximas da operação.Combinados os negócios terão rendido 4,5 mil milhões de euros à Série A. A liga poderá ainda receber mil milhões de euros adicionais durante o período de cinco anos ligados a critérios de performance, que incluem crescimento de subscrições.A DAZN irá assim ter a maior parte dos direitos italianos para a liga e transmitir sete jogos por semana em exclusivo, enquanto os restantes três vão ser transmitidos em simultâneo pela especialista de "streaming" desportivo e pela Sky.O grupo de media desportivo britânico terá oferecendo garantias mínimas de cerca de 700 milhões por ano para transmitir os jogos da primeira liga italiana. Já a Sky Italia ofereceu cerca de 200 milhões por temporada.A Série A, que chegou a ser casa de jogadores como Diego Maradona e Zinedine Zidane, tem registado piores performances financeiras nos últimos anos.As perspetivas para a atual temporada 2023/2024 apontam para receitas de 2,5 mil milhões de euros, o que compara com 6,7 mil milhões de euros na liga rainha do futebol mundial, a Premier League. Os números são da Deloitte e foram compilados pela Bloomberg.