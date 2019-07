ERC abre processo contra SIC por ausência de língua gestual em debate das europeias

Segundo a deliberação divulgada esta sexta-feira no "site" da Entidade Reguladora para Comunicação Social (ERC), com data de 10 de julho, o regulador da comunicação social "delibera a abertura de procedimento contraordenacional contra o operador SIC" com base no artigo 34.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, que garante a acessibilidade dos programas a pessoas com necessidades especiais, caso da interpretação por meio de língua gestual.

A multa pode variar entre 20 mil e 150 mil euros.