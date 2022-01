Site do Parlamento alvo de ataque informático

No início do ano, o Lapsus Group atacou os sites do jornal português Expresso, da SIC, SIC Notícias e Blitz, que ficaram vários dias com os seus canais digitais comprometidos. Anteriormente tinha já atacado os serviços do Ministério da Saúde brasileiro.



Em dia de eleições, o site da Assembleia da República terá sido atacado pelo Lapsus Group, o mesmo grupo de hackers que, no início do ano, atacou o grupo Impresa. A informação está a ser avançada pelo Expresso, que indica que a página do Parlamento esteve fora do ar durante cinco minutos.O grupo divulgou que terá acedido "a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos", indicando que o site usa tecnologia antiga e sem manutenção.A Polícia Judiciária está já a confirmar a veracidade do ataque e se há informações que tenham ficado comprometidas."Estamos ainda a perceber se se trata mesmo do Lapsu$ Group. Podem ser outros hackers a usar aquele nome", indica ao semanário uma fonte da investigação.