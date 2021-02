Marco Galinha assume presidência do conselho de administração da Global

Marco Galinha é o novo presidente do conselho de administração da Global Media Group, nomeado esta quarta-feira, 17 de fevereiro, em assembleia-geral, e segundo foi comunicado internamente, numa missiva, a que o Negócios teve acesso.A reunião de acionistas que decidiu os órgãos sociais para o mandato de 2021 a 2024 ditou que Marco Belo Galinha, que é o presidente do Grupo Bel, passe a ser presidente do conselho de administração.



O conselho de administração ainda terá, sem funções executivas, António Saraiva (presidente da CIP), João Silva Rodrigues, José Pedro Soeiro, Kevin Lun Ho, Philip Eusébio Yip, Rui Baptista Moura, Maria Inês Cardoso e Rosália Amorim. As duas últimas são, respetivamente, diretora do JN e do DN, que entram para o conselho de administração.





Já com funções executivas ficam Domingos de Andrade e Guilherme Pinheiro, que compõem a comissão executiva. Domingos de Andrade, que foi diretor do JN, mantém-se diretor-geral editorial do grupo e diretor da TSF. Guilherme Pinheiro esteve ligado a empresas de auditoria e esteve no Sporting.



Afonso Camões passa a secretário geral do grupo.



O conselho fiscal será composto por Maria Matilde da Costa Lavouras Francisco (presidente), António Frutuoso de Melo, Tiago Romeiro da Rocha e Luis Miguel Dantas (suplente).





Para presidente da mesa da assembleia feral foi nomeado Fernando Aguilar de Carvalho.