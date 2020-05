Mário Ferreira compra 30% da Media Capital por 10,5 milhões

A Pluris, detida por Mário Ferreira, empresário que é também dono da Douro Azul, chegou a acordo para comprar 30,22% da Media Capital por 10,5 milhões de euros, informa esta quinta-feira a dona da TVI em comunicado enviado à CMVM.A operação, refere o documento, foi executada através da compra de um bloco de ações por parte da Pluris à Vertix, subsidiária da espanhola Prisa.A operação valoriza a Media Capital em 130 milhões de euros, tendo em conta a posição financeira da Media Capital no final do primeiro trimestre deste ano, o que supera as mais recentes estimativas feitas por analistas, que incluem já o potencial impacto da pandemia covid-19 nos ativos do setor dos media.A transação irá refletir-se numa perda contabilística de aproximadamente 29 milhões de euros nas contas da Prisa, refere ainda o comunicado.A Prisa reitera que considera a Pluris um "investidor adequado" para a Media Capital.A 24 de abril, a Prisa indicou ter assinado um memorando de entendimento com a Pluris para negociações exclusivas para que a empresa portuguesa compre uma participação de até 30,22% na Media Capital, dona da TVI e de diversas rádios, incluindo a Rádio Comercial.Após essa transação, o memorando prevê que a Pluris seja representada "de forma apropriada (sem uma posição de controlo) no conselho de administração da Media Capital".A Prisa continuará como acionista maioritário da Media Capital e não haverá uma concertação entre as partes mas a empresa espanhola "considera a Pluris um co-investidor ideal (...) tendo em conta o seu compromisso com Portugal e a economia portuguesa, o compromisso de apoiar e ajudar a equipa de gestão da Media Capital com o seu conhecimento financeiro, um passado como investidor responsável e orientado para o crescimento e ainda o compromisso e capacidade de disponibilizar, caso necessário, financiamento adicional à Media Capital".

A 15 de abril, a Media Capital divulgou um comunicado onde deu conta da entrada de dois novos administradores, sendo um deles Manuel Alves Monteiro. O atual presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Analistas é também vogal do conselho de administração da CIN e da Mystic Invest, cujo capital é maioritariamente detido pelo empresário Mário Ferreira.





O grupo Cofina, proprietário do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Record, tinha um acordo com a Prisa para a compra da TVI, o qual acabou por abortar devido à não concretização da operação de aumento de capital que se destinava a financiar a oferta pública de aquisição (OPA) da Media Capital à Prisa. Nesta operação estava também envolvido Mário Ferreira.