Mário Ferreira vende 150 mil ações e quer sair do capital da Cofina

O empresário Mário Ferreira, através da Pluris Investments, vendeu 150 mil ações da Cofina deixando de ter uma participação qualificada na dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Record e Sábado, informou esta segunda-feira a Cofina em comunicado enviado à CMVM.No comunicado é reproduzida a notificação da Pluris Investments indicando que procedeu à alienação dos títulos da Cofina em três operações, realizadas a 22, 23 e 24 de julho, num total de 150 mil ações.Após estas operações, a Pluris passou a deter menos de 2% do capital da Cofina, deixando de ter uma participação qualificada.É ainda referido que a Pluris Investments tem a "intenção de alienar todas as participações que ainda detém à data no capital social da Cofina".