Manuel Alves Monteiro substitui Luís Cabral como CEO da Media Capital

Luís Cabral renunciou ao cargo de CEO da Media Capital. O lugar vai agora ser ocupado por Manuel Alves Monteiro, até agora administrador não executivo da dona da TVI."Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM no 5/2008 e no Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital, SGPS, S.A. ("Sociedade") informa que, nesta data, o Senhor Administrador Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia, apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da Sociedade", de acordo com um comunicado enviado à CMVM , esta quinta-feira.E continua: "Na sequência da renúncia realizada, a designação do administrador delegado da sociedade, com delegação de poderes no senhor administrador Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro, que vem desempenhando funções de administrador não executivo deste conselho"."O Grupo Media Capital regista com profundo reconhecimento o contributo e reconhecida competência com que Luís Cabral serviu a sociedade, em diferentes áreas de negócio e em diferentes funções, sempre pautando a sua atuação por elevados níveis de rigor e profissionalismo e aproveita a oportunidade para expressar os votos de sucessos futuros", remata a empresa que é detida em 30% pelo empresário Mário Ferreira.Foi em julho do ano passado que Luís Cabral assumiu o papel de presidente executivo da Media Capital.Num comunicado da Media Capital, Manuel Alves Monteiro refere que Manuel Alves Monteiro entrou na administração do grupo, em conjunto comManuel Alves Monteiro, que liderou a Bolsa de Lisboa entre 2000 e 2001, é o atual presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF). No site, pode ler-se que o gestor é atualmente vogal do conselho de administração da CIN e da Mystic Invest, cujo capital é maioritariamente detido pelo empresário Mário Ferreira.O dono da Douro Azul fazia parte do grupo de investidores que iria participar no aumento de capital da Cofina, com vista à aquisição da Media Capital. Uma operação que acabaria por ser abortada pelo grupo proprietário do Negócios, entre outras publicações.(Notícia atualizada.)