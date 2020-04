Vogal de “holding” de Mário Ferreira na administração da Media Capital

A Media Capital divulgou na quarta-feira um comunicado onde informa sobre a substituição de duas administradoras. Para os seus lugares entram Angel Martínez-Estéllez e Manuel Alves Monteiro.

Manuel Alves Monteiro, que liderou a Bolsa de Lisboa entre 2000 e 2001, é o atual presidente da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF). No site, pode ler-se que o gestor é atualmente vogal do conselho de administração da CIN e da Mystic Invest, cujo capital é maioritariamente detido pelo empresário Mário Ferreira.

O dono da Douro Azul fazia parte do grupo de investidores que iria participar no aumento de capital da Cofina, com vista à aquisição da Media Capital. Uma operação que acabaria por ser abortada pelo grupo proprietário do Negócios, entre outras publicações.

Contactado pelo Negócios, Mário Ferreira não quis fazer qualquer comentário sobre esta matéria.

Segundo o site da APAF, Manuel Alves Monteiro é ainda CEO da Big Tree Asset Management Limited, uma sociedade no Centro Financeiro Internacional do Dubai, que no site aparece como estando "em liquidação". É ainda CEO da Munich Partners AG, uma consultora com sede na cidade alemã, e da Portanto Consulting FZE. Preside também ao conselho consultivo da Catolica Business School.

No passado, além de pertencer aos órgãos sociais de várias entidades ligas ao mercado de capitais, fez parte da administração de várias empresas, como a Jerónimo Martins, EDP, Novabase, Grupo Soares da Costa ou Douro Azul.

Os dois novos administradores passam a integrar a comissão de auditoria da Media Capital. Manuel Alves Monteiro vai ainda presidir à comissão de governo corporativo e remunerações dos quadros diretivos.

Os dois novos administradores substituem Agnès Borel e Pilar del Rio Saramago, mulher do falecido escritor José Saramago e presidente da fundação com o mesmo nome, "que apresentaram renuncia aos seus cargos nos órgãos sociais da sociedade", esclarece o comunicado.