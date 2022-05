Morreu Mário Mesquita, vice-presidente da ERC

do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Também assumia as funções de professor-

Comunicação Social pela Universidade Católica de Lovaina, foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, tendo trabalhado ainda no República e no Público. É autor de oito livros sobre a área da Comunicação Social.

Foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique, em 1981, pelo presidente António Ramalho Eanes, como mérito pela sua atividade cívica e política. Foi declarado Deputado Honorário pela Assembleia da República, em 2016.