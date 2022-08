Musk quer que Twitter entregue lista com nome de funcionários responsáveis por "bots"

Leia Também Musk diz que compra do Twitter pode avançar se empresa divulgar mais detalhes sobre “bots”

A saga Elon Musk-Twitter parece estar longe de terminar. A equipa jurídica do multimilionário está a exigir que a rede social das micromensagens disponibilize os nomes dos funcionários responsáveis por calcular a percentagem de "bots" - contas falsas - entre o universo de utilizadores da plataforma, avança a Reuters, que cita fonte próxima do assunto.O número de contas falsas e de "spam" no Twitter tornou-se um tema central para que o processo de aquisição da empresa norte-americana, no valor de 44 mil milhões de dólares, avance.A notícia de que o CEO da Tesla tinha feito uma oferta para comprar a rede social foi conhecida em abril, mas, dois meses depois, o multimilionário rasgou o acordo, alegando que o Twitter não estava a cumprir os termos do mesmo.Em causa, segundo o responsável pela fabricante de carros elétricos, está a recusa da tecnológica em entregar os dados necessários para que Musk possa proceder à sua própria avaliação sobre o número de contas falsas naquela rede. Em reação à decisão do magnata, o Twitter intentou uma ação em tribunal, estando o primeiro dia do julgamento do processo marcado para outubro.Numa carta selada entregue ao tribunal na terça-feira, diz a Reuters, os advogados de Elon Musk pediram ao juiz que obrigue o Twitter a divulgar os nomes dos funcionários para que estes possam ser questionados.

As acusações de Musk têm sido negadas pela gigante tecnológica, que garante estar a cooperar na partilha de informação relevante para a concretização do acordo.



No passado sábado, 6 de agosto, o empresário voltou a referir que a aquisição da plataforma social poderá avançar se a empresa divulgar detalhes sobre a percentagem de contas automatizadas.