Twitter rejeita acusações de Musk de que foi enganado

O Twitter rejeitou esta quinta-feira as acusações de Elon Musk, que sustentou em tribunal que foi enganado no acordo de compra da rede social.





As alegações defensivas do dono da Tesla surgiram numa contra-ação judicial da passada sexta-feira, agora tornada pública no Twitter pelo presidente do conselho de administração da empresa, Bret Taylor.

"De acordo com o Sr. Musk, ele – o multimilionário fundador de inúmeras empresas, aconselhado por banqueiros e advogados de Wall Street – foi enganado pelo Twitter na intenção de assinar um contrato de 44 mil milhões de dólares. Esta história é tão implausível e contrária aos factos como parece", lê-se na resposta do Twitter, publicada na rede social pelo seu presidente do conselho de administração, Bret Taylor.

"Depois de ter passado meses à procura de uma desculpa para escapar ao contrato, resolveu cancelá-lo, explicando as suas supostas razões numa carta de 8 de julho. Quando o Twitter o processou para fazer valer os seus direitos e expôs a fragilidade desses argumentos, Musk passou semanas a apresentar supostas novas razões – as contra-ações – que consistem numa série de novas desculpas para a quebra" do acordo, lê-se no documento de 127 páginas.





Considerando que as alegações de Musk são "factualmente incorretas, juridicamente insuficientes e comercialmente irrelevantes", o presidente do conselho de administração do Twitter diz que aguarda com expectativa o julgamento no tribunal de Delaware.









O julgamento começa a 17 de outubro, a não ser que as partes concordem noutra data.





Os processos começaram em julho, quando o Twitter processou o também fundador da SpaceX para forçá-lo a comprar a empresa por violação do acordo de 44 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros à taxa atual).





Quando deixou cair a compra do Twitter, Elon Musk, que é considerado o homem mais rico do mundo, acusou a empresa de incumprir obrigações relativas a pedidos de informação sobre contas falsas.