Negócios está na banca diariamente há 20 anos

O Negócios celebrou hoje os 20 anos da sua edição impressa diária. Uma festa em família que juntou todas as publicações do grupo Cofina e onde marcaram presença os administradores Luís Santana e Ana Dias, bem como o diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, que parafraseou o treinador do Benfica, Roger Schmidt: “Quem gosta de jornalismo económico ama o Negócios”.





O administrador da Cofina, Luís Santana, deu os parabéns à equipa e disse que “há uma intenção de projetar este negócio no futuro” e que este “é o princípio de um processo”.





Posteriormente, em declarações à Lusa, o administrador da Cofina Media confirmou que, em conjunto com quadros da empresa, está a preparar um ‘Management Buy Out’ (MBO), garantindo que “em momento algum ficará refém de qualquer tipo de interesses”. “Eu e um conjunto de quadros da Cofina Media estamos a preparar um ‘MBO’, que planeamos apresentar oportunamente ao acionista da empresa, com o qual não temos mantido qualquer tipo de negociações.”





Já a diretora do Negócios, Diana Ramos, agradeceu à redação o empenho na prossecução dos objetivos e trabalho no posicionamento da publicação como fonte incontornável do jornalismo económico nacional.





Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial, aproveitou o aniversário para reafirmar a independência das publicações da Cofina, onde se incluem, além do Negócios, o CM, CMTV, Record, Sábado, TV Guia, Flash e Máxima. “Enquanto aqui estivermos não haverá qualquer interferência, de qualquer poder, no que fazemos. Somos a casa da democracia”, sublinhou.





Nesta data, o Negócios agradece a todos, leitores, assinantes e anunciantes, que tornaram este caminho possível.