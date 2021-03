OPA da Cofina sobre Media Capital nos 72,5 cêntimos por ação. Mário Ferreira tem de pagar 73,95 cêntimos

A oferta pública de aquisição (OPA) da Cofina sobre a Media Capital, lançada em setembro de 2019 e cuja última modificação, a 12 de agosto do ano passado, proprunha uma contrapartida de 0,415 euros por ação tem uma contrapartida mínima fixada em 0,725 euros, de acordo com a decisão do auditor independente, informa esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Assim, prossegue o comunicado, a OPA concorrente lançada pela Pluris, de Mário Ferreira, terá de ser superior em 2% à contrapartida oferecida pela Cofina, pelo que a contrapartida é fixada em 0,7395 euros por ação.



A Cofina, dona do Negócios, Correio da Manhã, Sábado, CMTV e Record, indicou a 12 de agosto que a OPA "se dirige, em primeiro lugar, à aquisição das ações apresentadas no anúncio preliminar originário, ou seja, 4.485.573 ações, representativas de 5,31% do capital social", mas, "por efeito da modificação da oferta, passou a dirigir-se também a 80.027.607 ações, representativas de 94,69% do capital visada, desde que, nomeadamente, o auditor independente não fixasse um valor unitário de contrapartida que exceda o montante de 0,415 euros por ação".



O auditor refere no relatório que "[e]m nossa opinião, o valor do capital próprio da Média Capital ascende a 61.313.995 euros, o que representa cerca de 0,725 euros por cada acção."