Mário Ferreira lança OPA sobre Media Capital pelo mínimo de 67 cêntimos

Mário Ferreira, empresário da Douro Azul, lançou a oferta pública de aquisição (OPA) sobre cerca de 70% da Media Capital."A contrapartida oferecida pelas ações objeto da cferta, a pagar em numerário, será a que resultar da determinação do Auditor Independente acrescida de 2% (dois por cento), desde que não inferior a € 0,67 (sessenta e sete cêntimos) caso em que será este o valor da contrapartida, em conformidade com os termos da Deliberação e o disposto nos artigos 185.º, n.º 5, e 188.º, ambos do CdVM", diz no anúncio preliminar.(notícia em atualização)