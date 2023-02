Rappers Drake e 21 Savage falsificaram capa e vão ter de indemnizar a Vogue

O rap, diz-nos a Wikipedia, "é um discurso rítmico com rimas e poesias que surgiu n final do século XX entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos.



É frequentemente uma música de protesto e desafiadora, mas desta vez o feitiço virou-se conta o feiticeiro e foi a Conde Nasté, editora de revistas coma Vogue, que fez os rappers Drake e 21 Savage dançarem ao seu ritmo.





A história explica-se assim. Em novembro do ano passado, os rappers Drake e 21 Savage resolveram criar uma edição falsa como peça para a promoção do álbum "Her Loss" assinado pela dupla.



A Conde Nasté não gostou da apropriação e intentou uma ação judicial por uso abusivo da marca, exigindo uma indemnização de quatro milhões de dólares (3,8 milhões de euros.





Esta semana, o conselheiro-geral da Conde Nasté, Will Bowers, anunciou num memorando interno que a empresa venceu em tribunal os dois rappers. O documento, a que o site Semafor teve acesso, não revela o valor da indemnização mas assegura que o acordo monetário que "reforçará a produção criativa contínua, incluindo o editorial da Vogue".





O canadiano Drake é uma dos 10 rapers mais ricos do mundo com uma fortuna avaliada em 180 milhões de dólares. No topo desta lista está precisamente o inglês 21 Savage com um património calculado em 215 milhões dólares.





"Como empresa criativa, é claro que compreendemos que as nossas marcas podem de tempos a tempos ser referenciadas noutras obras criativas", disse Bowes. "Neste caso, porém, ficou claro para nós que Drake e 21 Savage alavancaram a reputação da Vogue para os seus próprios fins comerciais e, no processo, confundiram as audiências que confiam na Vogue como a voz autorizada sobre moda e cultura", explicou Bowers.

A capa da Vogue feita pela dupla fez parte de uma campanha promocional construída em torno de uma falsa visita à imprensa. Como parte da campanha promocional, filmaram entrevistas falsas no programa de rádio Howard Stern, uma falsa aparição no Saturday Night Live, e um falso concerto da NPR Tiny Desk.



Uma fonte próxima de Drake disse inicialmente ao tablóide TMZ que a estrela pop estava "surpreendida e confusa" com a frustração de Cond Nasté porque outras publicações que foram falsificadas pareciam concordar com a promoção.





Apesar de a Vogue registar um decréscimo de vendas na edição impressa, as suas capas mantém uam enorme aura de prestígio e reconhecimento social. Por exemplo, Melania Trump queixou-se depois da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, se recusar a colocá-la na capa da revista, apesar de uma longa história de protagonismo das primeiras damas norte-americanas.