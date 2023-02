RTP com prejuízo de 3,7 milhões de euros em 2022

A RTP registou prejuízos de cerca de

3,7 milhões de euros no ano passado, regressando aos resultados negativos 12 anos depois, segundo o Plano de Atividades e Orçamento da empresa pública de rádio e televisão para 2023.A notícia é avançada na edição desta quarta-feira, 8 de fevereiro, do Correio da Manhã

No Plano de Atividades e Orçamento, a que o CM teve acesso, a equipa liderada por Nicolau Santos dá várias justificações para os resultados negativos: os "preços de energia triplicaram em relação ao previsto"; os "encargos com as equipas de reportagem enviadas para a Ucrânia e para os países limítrofes"; e "os fornecedores de produtos e serviços tecnológicos têm vindo a aumentar os seus preços ao ritmo de dois dígitos, ao mesmo tempo que os prazos de entrega são dilatados no tempo".Para este ano, o Conselho de Administração da RTP, que será ouvido hoje no Parlamento, prevê regressar aos lucros (1,15 milhões de euros), o que se deverá repetir nos seguintes: 514 mil euros em 2024 e 1,9 milhões de euros em 2025.