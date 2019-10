SIC reforça liderança de audiências sobre a TVI em setembro

O canal com sede em Paço de Arcos regista a liderança em vários momentos do dia, desde o horário nobre às manhãs.

A SIC conta o oitavo mês consecutivo de reforço na liderança das audiências, aumentando a distância para a que é agora a segunda televisão com mais telespetadores, a TVI.

Em setembro, a SIC destacou-se da TVI em 5,3 pontos percentuais. No conjunto de 2019, o share do terceiro canal foi de 18,8%.

Entre as apostas destacadas pela estação de Paço de Arcos como tendo contribuído para a prestação no mês de setembro está a nova novela, "Nazaré". Este programa estreou a liderar, com o share mais alto registado numa estreia desde a transmissão de Coração de Ouro, em 2015.

No que toca a formatos mais esporádicos, a "XXIV Gala dos Globos de Ouro" também ditou uma larga distância para a rival de Queluz, de mais de 20 pontos percentuais, tendo ainda garantido à SIC Caras o seu "melhor dia de sempre" em termos de visualização. Já "O Polígrafo" regressou à antena da SIC com um especial legislativas a liderar com 22,7% de share.

Durante o dia, a estação considera-se "imbatível" dado o favoritismo dos espetadores em relação às manhãs comandadas por Cristina Ferreira durante a semana e por João Baião ao fim-de-semana. Júlia Pinheiro ganha nas tardes.

Também no horário nobre é a SIC a favorita, apoiada nas novelas "Alma e Coração" e "A Dona do Pedaço" e na estreia da série "Golpe de Sorte". Na informação, o Jornal da Noite lidera durante os sete dias da semana, tal como o "Primeiro Jornal".



2019 foi a primeira vez em 12 anos que a SIC ultrapassou a rival TVI na batalha das audiências. Um ano que ficou também marcado pela transferência da apresentadora Cristina Ferreira do quarto para o terceiro canal.