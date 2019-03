Liliana Pereira

melhores resultados em termos de audiência da manhã da SIC desde 2002, destronando o "Você na TV" da TVI, que era anteriormente apresentado por Cristina em parceria com Manuel Luís Goucha.

As negociações para a transferência da TVI para a SIC duraram cerca de um mês e culminaram com Cristina Ferreira a receber mais do triplo do vencimento de Pinto Balsemão em 2017, e acima da soma das remunerações de toda a administração da empresa - a conhecida apresentadora de televisão vai ganhar cerca de um milhão de euros por ano.

Contratar Cristina Ferreira foi uma decisão da família Balsemão, juntamente com Daniel Oliveira, que em junho assumiu o cargo de diretor-geral de Entretenimento da Impresa, e o canal de Queluz de Baixo não terá feito qualquer contraproposta.

As boas notícias para a Impresa acumulam-se. Esta quinta-feira, o grupo anunciou que em 2018 saiu da situação de prejuízo. A Impresa registou 3,1 milhões de euros de lucro no ano passado, valor que compara com perdas de 21,6 milhões de euros em 2017.

As ações da Impresa seguem a somar 5,98% para os 24,8 cêntimos, mas já chegaram a valorizar 7,69% para os 25,2 cêntimos – um máximo de seis meses. É preciso recuar a 27 de agosto de 2018 para encontrar cotações superiores para estes títulos.

No acumular do ano, as cotações da empresa já somam uma valorização de 82,18%, depois de no conjunto de 2018 ter perdido mais de 60%. Em paralelo, a Media Capital, que detém a TVI, conta um saldo positivo de apenas 11,3% desde janeiro, embora tenha também perdido menos que a rival no ano passado: cerca de 27%.



