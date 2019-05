SIC distancia-se como líder de audiências em abril. TVI domina horário nobre

A SIC voltou a afirmar-se como líder de audiências no mês de abril, divulga o canal. A distância para a segunda televisão mais vista, a TVI, aumentou, apesar da estação de Queluz dominar o horário nobre.

A SIC afirma-se como líder de audiências em 2019, com 18,8% de share, e aponta que a distância sobre a TVI aumentou 1,9 pontos percentuais em abril. A estação torna-se assim o canal mais visto em Portugal pelo terceiro mês consecutivo.

A impulsionar o desempenho da SIC estão os programas da manhã: durante a semana Cristina Ferreira é a preferida dos portugueses, mas a grelha de fim de semana comandada por João Baião e as tardes de Júlia Pinheiro também são destacados pelo canal como valiosos contributos.

Em paralelo, as notícias dão outro empurrão: o "Jornal da Noite mantém-se como o programa de informação mais visto em Portugal e a informação da SIC (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) mantém a liderança em abril", lê-se no comunicado enviado às redações.



No caso da TVI, a conquista apresentada é a preferência alcançada no horário nobre. "Valor da Vida" é a novela mais vista e "A Teia" reforçou a liderança no seu horário de exibição. Aos domingos, "Gente Que Não Sabe Estar" de Ricardo Araújo Pereira continua o mais visto.



"Decorridos os primeiros 4 meses do ano, a TVI é líder destacada no prime-time (horário nobre) com 22,5% de share" no total e de "23,0% em adultos, o principal target comercial", sublinha o quarto canal.

O canal de televisão do grupo Impresa, a SIC, volta à dianteira das audiências mais de 12 anos depois. A reviravolta acontece depois do canal televisivo ter investido mais de um milhão para contratar a estrela da TVI, Cristina Ferreira, que abandonou a rival de Queluz e passou a ter um programa em nome próprio no canal.