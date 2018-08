Sky estima pagar 108 milhões a consultores por negócio com a Fox

A Sky prevê pagar entre 90 milhões e 97 milhões de libras (100 a 108 milhões de euros) a consultores, caso a oferta da Twenty-First Century Fox para controlar o grupo televisivo britânico for bem sucedida. A Comcast, no entanto, leva vantagem na corrida pela Sky.





De acordo com uma circular publicada pela Sky e divulgada pela Reuters, o grupo de televisão britânico irá pagar até 61,5 milhões de libras (68,5 milhões de euros) em serviços de consultoria e intermediação, aos quais se somam 20 milhões de libras (22,3 milhões de euros) em advogados pelo seu trabalho na oferta da Fox.



O restante montante, cerca 15,5 milhões de libras (17,3 milhões de euros) destinam-se a pagar a serviços de contabilidade e consultores de relações públicas.





avalia a companhia britânica em 26 mil milhões de libras (29,4 mil milhões de euros, ou 34,4 mil milhões de dólares).





A Fox, que já detém 39% da Sky, está envolvida numa batalha com a Comcast pelo controlo da estação de televisão britânica. A oferta da Comcast é de 14,75 libras (16,43 euros) por acção da Sky, acima da proposta da Fox de 14 libras (15,6 euros) por título.A oferta da ComcastA batalha pela Sky arrasta-se há meses e trava-se no âmbito de uma "guerra" mais alargada. A Comcast tem disputado com a Walt Disney o controlo da 21st Century Fox, o portefólio de entretenimento da Fox, do qual a Sky é apenas uma pequena parte. Se a operação for concluída com sucesso, a Fox passará a ter o controlo total da Sky, em vez da actual participação de 39%.

Neste contexto, a totalidade do capital da Sky poderá passar em breve para as mãos da Disney. Murdoch, o dono do império Fox, já tinha aceite vender o seu negócio de entretenimento à casa criadora do Rato Mickey.