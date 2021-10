A batalha legal dos bastidores da Web Summit

Amaranthine Fund I com o seu amigo de infância David Kelly e Patrick Murphy, um investidor norte-americano ex- Goldman Sachs. O fundo iria gerir os ativos da Manders Terrace, a casa-mãe da Web Summit (na qual David Kelly tem uma participação de 12%) e serviria para investir em startups promissoras sob a marca do evento.





Segunda-feira, Paddy Cosgrave regressará ao palco da Altice Arena para dar as boas-vindas aos participantes da Web Summit, de regresso às conferências ao vivo, depois da pandemia de covid-19 ter atirado o evento para o online. Contudo, a crise pandémica não foi a única preocupação no último ano a pesar nas costas do fundador daquela que é considerada uma das maiores cimeiras de tecnologia do mundo. Paddy Cosgrave está a braços com uma batalha legal com um amigo de longa data. Em cima da mesa está o fundo criado para gerir a fortuna da Web Summit.A história remonta a 2018. No ano em que Paddy Cosgrave assinou um contrato de 110 milhões de euros com o Governo português pela permanência do evento em Lisboa durante dez anos, criou também oSedeado nos Estados Unidos, com os três fundadores listados como administradores, oOs problemas começaram em 2020 quando, após alegadas diferenças irreconciliáveis na gestão do fundo, levaram a que Kelly e Murphy abandonassem a gestão do Amaranthine e, secretamente, criassem um novo fundo, oOs documentos da acção que deu entrada no tribunal da Califórnia em setembro de 2020, citados pelo Sifted , alegam queMas David Kelly e Patrick Murphy contam outra versão. Um porta-voz de ambos alegas "várias imprecisões factuais e distorções deliberadas", nas alegações do fundador da Web Summit, indicando que este "é um caso sem mérito, que segue um padrão claro de comportamento de Cosgrave."Os dois afirmam que Paddy Cosgrave achava que controlava o Amaranthine, quando na verdade a gestão era partilhada entre os três, e indicam que o teriam informado da criação do Semble. Alegam ainda que oFund I era "totalmente independente da Web Summit" e que também o Fund II não teria qualquer marca ou registo relacionado com o evento tecnológico.A disputa judicial abriu portas a um lavar de roupa suja profundo. A imprensa avança que Paddy Cosgrave terá enviado uma carta a David Kelly, ameaçando divulgar informações comprometedoras sobre ele, como infidelidades conjugais e queixas de má gestão e abusos sexuais.