Web Summit vai ser presencial este ano em Lisboa, diz Paddy Cosgrave

A cimeira tecnológica Web Summit vai ser presencial este ano em Lisboa, depois da edição de 2020 ter decorrido de forma totalmente 'online', anunciou esta quarta-feira o presidente executivo e cofundador, Paddy Cosgrave. A Web Summit "recebeu 'luz verde' e irá acontecer pessoalmente em Lisboa em novembro. Vemo-nos todos em Portugal", afirmou Cosgrave, numa mensagem na rede social Twitter.O evento, que decorre na Altice Arena, em Lisboa, decorrerá entre 01 e 04 de novembro. A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, as cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização."Não poderíamos estar mais animados para voltar pessoalmente. Ver novamente as pessoas a conectarem-se pessoalmente, em segurança, novamente, e reviver a magia das interações face a face será incrível", referiu Cosgrave, em comunicado. "Os eventos ao vivo estão a voltar em todo mundo", acrescentou.Entre os vários oradores está o responsável pela Alexa da Amazon, Tom Taylor, o jogador de futebol espanhol e campeão mundial Iker Casillas, a portuguesa Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, que foi convidada para integrar a 'task-force' da Administração de Joe Biden para a estratégia da inteligência artificial, a presidente executiva da Ofcom, Melanie Dawes, entre outros.O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, integram a lista dos primeiros 150 oradores divulgados pela Web Summit.