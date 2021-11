Carlos Moedas tem o "sonho" de criar em Lisboa uma "fábrica de unicórnios"

Paddy Cosgrave, o principal rosto da Web Summit, subiu ao palco principal para dar o pontapé de saída da edição de 2021 e anteceder a estreia de Carlos Moedas num novo papel no palco da conferência.O outrora Comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação discursou na Web Summit num novo papel, agora de presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E, numa intervenção em que até recordou Steve Jobs, apelou à atenção aos detalhes."É preciso acertar com os detalhes. Acho que a coisa boa é que, na Web Summit, este é o sítio onde as pessoas acertam os detalhes", afirmou Moedas."Se pensarem em inovação - eu disse a toda a gente, o meu sonho é que Lisboa seja a capital da inovação do mundo, mas quais são os detalhes para mim para ser capaz de fazer isso", referiu o novo presidente da CML, que defendeu que é preciso "ir além da Web Summit"."Temos de ser capazes de ir além da Web Summit, temos de fazer com que vós e as empresas fiquem em Lisboa" porque vêem "a oportunidade", fincou Moedas.E, descrevendo Lisboa como "a cidade que liga os sonhos e os detalhes", Moedas deixa já uma promessa para a próxima edição. "Prometo que no próximo ano iremos fundar, com a ajuda da Web Summit e de muitos de vocês, o que eu chamo de sonho - a Fábrica de Unicórnios de Lisboa", assegurou o agora presidente de Lisboa.De acordo com Moedas, esta fábrica será um espaço para "ensinar os detalhes e o processo para transformar as ideias em grandes negócios, criar empregos e mudar o mundo".Carlos Moedas descreveu-se como um presidente da Câmara atento à inovação, que quer que Lisboa produza, assim, mais unicórnios (empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares). "A mensagem que tenho hoje é muito simples, o que quer que façam na vida sonhem alto mas vão a fundo nos detalhes porque é isso que pode mudar o mundo", rematou Carlos Moedas.(notícia atualizada às 20h29)