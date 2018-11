Alibaba desafia empresas portuguesas a entrar na China

O grupo quer ser a porta de entrada para as empresas nacionais . A Delta alerta que é preciso ser “paciente” para ter sucesso. E a secretária de Estado do Turismo pediu para Portugal ser a "cobaia" do grupo na Europa.

Com 1,4 mil milhões de habitantes, dos quais 802 milhões utilizadores de internet, a China é um dos mercados com maior potencial para as empresas portuguesas, e não só. E com o "boom" do online, todas as marcas querem estar presentes em plataformas de vendas electrónicas.





Tendo em conta este cenário, o grupo chinês Alibaba veio a Portugal desafiar as empresas a aproveitarem a oportunidade do comércio online na China, que vale 15% do total das vendas.





"Acho que toda a gente percebe o potencial da China", começou por destacar Terry von Bibra (na foto), director-geral da Alibaba para a Europa esta quinta-feira, 29 de Novembro, na primeira conferência em Portugal do grupo de comércio online que tem mais de 601 milhões de consumidores activos. No entanto, sublinhou que não é fácil, uma vez que é muito competitivo.