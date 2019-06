Arcádia "derrete" dinheiro aos chineses com Alipay

A histórica empresa de chocolates do Porto é a primeira em Portugal a receber um terminal do popular sistema de pagamentos digitais da gigante Alibaba, que funciona apenas através de smartphone.

A loja da Arcádia no Alameda Shop & Spot, no Porto, é a primeira em Portugal a ter instalado um terminal digital da Alipay, que é o sistema de pagamentos preferido pelos chineses, registando mais de cem milhões de transações diárias.

Pertencente à gigante asiática Alibaba, este sistema permite a um negócio efetuar todas as transações com os clientes sem recorrer a numerário (notas e moedas) ou sequer a cartões bancários, funcionando apenas através de um "QR code" que é gerado numa aplicação no telemóvel.

Além do espaço no antigo Dolce Vita junto ao Estádio do Dragão, onde o Deutsche Bank investiu mais de 10 milhões de euros, outras duas lojas da histórica empresa familiar de chocolates da cidade Invicta estão a instalar o Alipay, após terem sido selecionadas pela "fintech" Pagaqui, parceira em Portugal para esta tecnologia chinesa.

"A Arcádia quer estar na linha da frente e acompanhar a evolução dos hábitos dos consumidores, que cada vez mais procuram formas de pagamento digitais. Esta parceria (…) vem precisamente ao encontro dessa vontade", frisa Francisco Bastos, administrador da marca portuense fundada em 1933, citado num comunicado oficial.





Em março, o CEO da Pagaqui, João Barros, já tinha revelado ao Negócios esta parceria com a Alipay, com quem estava a montar uma rede de "acquiring", que é a atividade que assegura a aceitação do pagamento, tendo antecipado nessa altura que em breve a rede da "fintech" passaria a aceitar pagamentos com Alipay.