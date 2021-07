Amazon recebe multa recorde de 746 milhões de euros por infringir RGPD

Leia Também Irlanda abre investigação ao Facebook após fuga de dados pessoais

A Amazon foi multada em 764 milhões de euros pela Comissão de Proteção de Dados do Luxemburgo, segundo informação que consta da declaração disponibilizada pela tecnológica à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Trata-se de um valor recorde no âmbito da proteção de dados.Nesta declaração, a Amazon indica que foi multada a 16 de julho de 2021, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados do Luxemburgo (CNPD), "que emitiu uma decisão contra a Amazon Europe Core, indicando que o processamento de dados pessoais feito da Amazon não está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia", o RGPD."A decisão impõe uma coima de 746 milhões de euros e as revisões de práticas correspondentes", é possível ler. A tecnológica diz acreditar "que a decisão da CNPD [do Luxemburgo] não tem mérito", demonstrando a "intenção de defender-se de forma vigorosa nesta questão".A Amazon, que tem estado a ser escrutinada pelos reguladores europeus, não é a primeira das grandes tecnológicas a ser multada na Europa por infrações à lei da proteção de dados. Em 2019, o regulador da proteção de dados de França multou a Google em 50 milhões de euros, por ausência de transparência e falta de consentimento válido para a personalização de publicidade.