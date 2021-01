Amazon tem nova aposta de 2 mil milhões: as casas acessíveis

A retalhista online Amazon está a diversificar os seus negócios, e a última aposta da empresa são as casas acessíveis, nas quais pretende investir 2 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros).





A Amazon anunciou que pretende comprar pelo menos 20.000 frações, nas regiões onde são localizados os seus maiores escritórios: Washington, Virginia e Tennessee. As empresas tecnológicas têm sido criticadas por conduzirem a um aumento nos preços das casas em áreas como São Francisco. Neste sentido, a Alphabet e o Facebook também já investiram em imóveis a preços mais acessíveis.

Uma grande parte do investimento imobiliário projetado pela Amazon será feito através de empréstimos a baixo preço para construir casas mais acessíveis, destinadas a famílias de rendimentos baixos a médios, de acordo com o comunicado pela empresa.





Este investimento é anunciado um dia depois de ter sido divulgado que a Amazon comprou 11 aviões do modelo 767-300 da Boeing à norte-americana Delta Air Lines e à canadiana WestJet, para reforçar a sua frota de carga com aparelhos próprios. Até agora, a Amazon dependia de uma frota de aviões em leasing e contratos externos (outsourcing) com transportadoras aéreas.