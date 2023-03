Dona do Facebook dispensa 10 mil pessoas em segunda ronda de despedimentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No ano passado, a gigante das redes sociais tinha anunciado a dispensa de 13% da sua força de trabalho em todo o mundo, o equivalente a mais de 11 mil funcionários, em face do aumento de custos e do fraco mercado publicitário.



A Meta - empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp - vai despedir 10 mil trabalhadores, naquela que é a segunda ronda de despedimentos desde novembro em que tinha revelado a saída de 11 mil pessoas. O anúncio veio através de um email do CEO Mark Zuckerberg, enviado esta terça-feira aos trabalhadores.No mesmo documento o responsável revela ainda que vão ser encerradas cinco mil vagas em aberto. Nas palavras de Zuckerberg os dois objetivos são de "ser uma melhor empresa de tecnologia e melhorar a performance financeira num ambiente difícil para que seja possível executar a visão da empresa a longo prazo".O CEO da Meta alertou também para "a possibilidade de que esta realidade económica continue por muitos anos".Numa nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, em inglês) a Meta revelou ainda que espera reduzir as despesas, num valor que deverá rondar entre 86 mil milhões e 92 mil milhões de dólares em 2023.Face a estas notícias a Meta valoriza 5% para