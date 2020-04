Apple "cozinha" iPhone com ares de iPad e traz novos acessórios

A Apple está a preparar uma mudança no design dos iPhones, inspirando-se nos últimos iPads. A tecnologia 5G vai fazer parte de alguns equipamentos e dois novos acessórios também estão na calha para serem lançados, revelaram fontes próximas do processo, citadas pela Bloomberg.





Este ano, os sucessores do iPhone 11 Pro e do iPhone 11 Pro Max vão fazer-se acompanhar de dois modelos de gama mais baixa, em substituição do iPhone 11. Os primeiros dois vão ter cantos de aço inoxidável, com uma forma mais semelhante à encontrada nos iPad Pro de 2018. Os ecrãs planos devem voltar e ocupar o lugar das extremidades arredondadas que têm sido apanágio das últimas edições.