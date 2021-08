"Payday" para Tim Cook. CEO da Apple encaixa mais 750 milhões

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

Há dez anos, quando sucedeu a Steve Jobs no cargo de CEO da Apple, Tim Cook assinou com a tecnológica um acordo que contemplou o pagamento de bónus distribuídos ao longo do tempo. Para assumir a liderança de uma das maiores tecnológicas do mundo, Cook aceitou um acordo que determinou o pagamento de dez tranches numa década.E, esta semana, chegará aos bolsos do CEO da Apple a décima e última tranche. Segundo a agência Bloomberg, Cook receberá cerca de 5 milhões de ações, que agora valem cerca de 750 milhões de dólares (637,61 milhões de euros).Com o valor das ações da Apple a crescer ao longo dos últimos anos, Tim Cook viu, ao longo dos últimos dez anos, os bónus anuais engordarem. De acordo com dados do Bloomberg Billionaires Index, o executivo tem já uma fortuna avaliada em 1,5 mil milhões de dólares.Tim Cook assumiu a liderança da Apple quando tinha 50 anos e sucedeu ao carismático fundador da Apple, Steve Jobs, que morreu em outubro de 2011, poucas semanas depois de o sucessor assumir o lugar. Até chegar à Apple, Cook passou pela Compaq e ainda por outra gigante do setor, a IBM. Aos poucos, foi escalando na hierarquia da Apple. Discreto e com uma postura que contrasta com a de Jobs, Cook conseguiu levar a marca da maçã a novos marcos.Já com Cook ao leme, a empresa aumentou consideravelmente a linha de produtos: o Apple Watch, por exemplo, o smartwatch mais vendido, já foi apresentado pelas mãos de Cook. Seguiram-se outras apostas, como os AirPods, e ainda uma viragem para os serviços, já nos últimos dois anos.Enquanto Jobs está mais associado à inovação - em 2007, tirou do bolso o iPhone, que se tornou na galinha dos ovos de ouro da marca -, o legado de Cook está a ser marcado pelo crescimento do valor da empresa. Atualmente, a Apple pertence ao clube das "trillion dollar baby", dona de uma capitalização bolsista de 2,44 biliões de dólares.Mas nem tudo são rosas na liderança de Cook. Em 2012, o lançamento da ferramenta Maps da Apple ficou aquém do esperado, obrigando a significativas alterações no produto. A Apple é ainda criticada pelo modelo da loja de aplicações, a App Store, acusada de não recompensar de forma correta os criadores de aplicações e de "abusar" das comissões - no ano passado, a discussão subiu de tom e a Epic Games, criadora do jogo "Fortnite", avançou mesmo para tribunal.A juntar a este cenário, Cook vê também o escrutínio à empresa aumentar, tanto nos Estados Unidos, como na União Europeia. Para as vozes mais críticas, a Apple, a par das restantes big tech, tem hoje uma dimensão demasiado grande no mercado.