Apple lança novos iPad com caneta e preços a partir de 399 dólares

A Apple anunciou esta segunda-feira o lançamento de dois novos iPad, sendo que uma das principais novidades está num acessório pouco habitual nos produtos da empresa da maçã: uma caneta.

O novo iPad Air tem 10,5 polegadas e os preços começam nos 499 dólares. A Apple lançou também um novo iPad Mini, com 7,9 polegadas, com preços a partir de 399 dólares.

Ambos os aparelhos trazem uma nova funcionalidade: o Apple Pencil. Como explica a empresa em comunicado, o novo acessório (que custa 99 dólares) vai melhorar a funcionalidade de desenho, escrita e edição de imagem.

O Ipad Air, equipado com o chip A12 Bionic, promete uma melhoria de 70% no desempenho e o dobro da capacidade gráfica. O ecrã cresce 20% e tem mais 500 mil pixels. A versão com telefone custa 629 dólares.

Quanto ao iPad mini, também está equipado com o A12 Bionic (que já funcionam nos iPhone XR) e promete um desempenho três vezes superior à versão atual e gráficos nove vezes mais rápidos. A versão com telefone custa 529 dólares.

A Apple refere em comunicado que os dois novos aparelhos estão já disponíveis para encomendas online (incluindo na Apple Store portuguesa) e chegam às lojas na próxima semana. A Apple vai vender os dois aparelhos com as cores prateado, cinzento e dourado nas versões 64 e 256 GB.

O "iPad continua a providenciar novas experiências mágicas para um crescente número de utilidades onde é o melhor aparelho, desde jogar jogos de realidade aumentada a desenhar com o Apple Pencil, até a fazer streaming de filmes em HD e editar filmes 4K, ou mesmo a desenvolver apps", diz o vice-presidente sénior da Apple, Phil Schiller.

A Apple habitualmente só lança novas gerações dos seus tablets no segundo semestre e na próxima semana tem um evento anunciado para lançar novos serviços de vídeo e notícias.