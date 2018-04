Apple prepara lançamento de iPhone com ecrã curvo e activado por movimentos

A Apple está a trabalhar num iPhone activado por movimentos e com um ecrã curvo. A empresa quer diferenciar-se das outras marcas no mercado, de acordo com a Bloomberg.

David Gray / Reuters

A Apple está a desenvolver um iPhone com um ecrã curvo e que permita ao utilizador controlar o dispositivo através de simples movimentos. A marca pretende que certas tarefas sejam accionadas através da aproximação dos dedos, sem chegar a ser preciso tocar no ecrã, segundo a Bloomberg.

Esta nova tecnologia, ainda a ser desenvolvida pela tecnológica da maçã, não vai estar disponível para os consumidores nos próximos dois anos, segundo fontes próximas da empresa, citadas pela Bloomberg. Uma tecnologia que vai ao encontro da há muito anunciada vontade da Apple em adoptar novas formas de as pessoas interagirem com os computadores.



Ao mesmo tempo, a empresa liderada por Tim Cook está a desenvolver um ecrã que se curva "gradualmente, de cima para baixo", segundo uma fonte próxima da Apple. Uma inovação diferente dos smartphones da Samsung, que se curvam nos cantos laterais do dispositivo. Embora o ecrã OLED do iPhone X já se curve ligeiramente na parte inferior do aparelho, a curvatura é "quase invisível ao olho humano", de acordo com a Bloomberg.





Com a tecnologia OLED, os ecrãs podem ser curvados ou até mesmo dobrados, ao contrário dos ecrãs LCD, que são menos flexíveis, usados nos iPhones anteriores, afirma a Bloomberg, que já tinha adiantado uma outra inovação em desenvolvimento pela Apple. Um ecrã com a tecnologia MicroLED, no entanto, está a três ou cinco anos de distância do consumidor.



Enquanto estes projectos ainda estão em progresso, a empresa tem planos para expandir, já este ano, a tecnologia de ecrã OLED para mais aparelhos. A Apple vai lançar um segundo iPhone com este tipo de ecrã, um modelo com um ecrã de 6,5 polegadas, acima do tamanho do actual iPhone X com 5,8 polegadas, segundo fontes próximas da Apple.



Ambas as inovações ainda estão num estado inicial de investigação e desenvolvimento e fazem parte de uma estratégia da Apple para se distinguir das outras marcas num mercado cada vez mais lotado.