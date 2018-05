iPhone com bateria solar é um dos mais caros do mundo. E já tem dono

A Caviar, empresa russa que fabrica acessórios para smartphones, acaba de anunciar o lançamento de um iPhone X com uma bateria solar e com um preço de 4.000 mil dólares (3.400 euros). A empresa oriunda da Rússia é conhecida por fazer personalizações milionárias de alguns modelos de telemóvel, segundo adianta o Business Insider.



A capa é produzida em carbono, banhada a ouro, tem um painel solar resistente a choques e possui ainda uma bateria solar integrada que alimenta o telemóvel. Esta bateria pode ser carregada através da luz solar ou de lâmpadas mais brilhantes.



Estas capas estão embutidas no telemóvel, não sendo possível removê-las. A protecção personalizada pela Caviar aumenta a espessura do iPhone X. Sem a capa, o telemóvel tem 7,7 mm, já com a protecção embutida no dispositivo chega aos 16,2 mm.



Este iPhone X Tesla é um modelo personalizado, que foi produzido em honra do compromisso de Elon Musk, CEO da Tesla, com as energias renováveis. O líder da fabricante de automóveis eléctricos vai também ser o primeiro dono de um destes modelos, isto porque a marca já enviou um exemplar a Musk, de acordo com o Business Insider.



Na parte lateral o dispositivo tem gravada a frase "Produzido na terra por humanos". A mesma que o CEO da Tesla gravou no Tesla Roadster que enviou para o espaço a bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX, adianta o Business Insider.



A Caviar pretendia produzir apenas 99 exemplares deste telemóvel com a capa personalizada. No entanto, com o número de encomendas a exceder as expectativas, a empresa aumentou a produção para conseguir disponibilizar 999 unidades.