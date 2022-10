Apple reduz produção do iPhone 14 Plus menos de duas semanas após o lançamento

Tim Cook já informou pelo menos um dos seus fornecedores na China para travar de imediato a produção dos componentes deste modelo, enquanto a sua equipa reavalia o nível da procura pelo produto, que a Apple posicionou como uma alternativa mais barata do que a gama Pro.

A Apple mandou reduzir a produção do iPhone 14 Plus, menos de duas semanas depois do lançamento deste modelo, avança o The Information.Segundo a publicação, que cita duas fontes próximas do tema, a empresa liderada por



A mesma fonte afirma que outros dois fornecedores da Apple, que juntam as peças e as montam em módulos maiores, estão também a reduzir a produção em 70% e 90%, respetivamente.



Após a divulgação da notícia, as ações da fabricante de equipamentos eletrónicos caíram 2,67% em 10 minutos para os 141,31 dólares. Neste momento, os títulos da empresa estão a cair 0,27% para 142,03 dólares.



Desde o início do ano, a empresa norte-americana perdeu 19,84% em bolsa, estando avaliada em 2,29 biliões de dólares. É a cotada com maior valor em bolsa.



Notícia atualizada às 20h20