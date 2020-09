Arquiconsult contrata mais 40 doutores e engenheiros e compra empresa espanhola

A tecnológica nortenha, com escritórios em Matosinhos, Lisboa, Barcelona e Luanda, emprega 224 pessoas, das quais 21 entraram na empresa já este ano, e tem em curso a contratação de mais 17 e a aquisição de uma empresa espanhola com “forte presença” na capital do país vizinho.

