Google ouvida em tribunal em setembro para recorrer de multa de 4,.340 milhões aplicada por Bruxelas

A Google vai a tribunal em setembro, com o intuito de reverter a multa de 4,34 mil milhões de euros aplicada pela Comissão Europeia, em 2018. Segundo a agência Reuters, a Google vai ser ouvida pelo Tribunal Geral da União Europeia, no Luxemburgo, a 27 de setembro. A agência escreve que este será o primeiro dia de uma série de audições de cinco dias.Embora cinco dias de audições fujam do comum, não são casos inéditos, nota a agência noticiosa.Em julho de 2018, a Comissão Europeia aplicou esta multa recorde à Google, considerando que a empresa tinha uma posição dominante na área dos smartphones, através do sistema operativo Android. Na altura, Bruxelas indicava que "desde 2011 a Google tinha imposto restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos Android e operadores de redes móveis para cimentar a sua posição dominante na área de pesquisa na internet".O sistema operativo Android, lançado em 2005, representa hoje em dia cerca de 73% do mercado dos sistemas operativos móveis, um ligeiro decréscimo face aos 80% de quota de mercado apontados pela Comissão Europeia há três anos. Esta é uma das multas mais avultadas já impostas por Bruxelas, que nos últimos anos tem apertado o cerco às chamadas big tech - Apple, Facebook, Amazon e Google.À Reuters, nem a Google nem o tribunal luxemburguês confirmam a data de audição. O tribunal refere que não é possível confirmar datas, uma vez que não foram tornadas públicas quaisquer indicações sobre esta audição em específico.Esta é uma das investigações de maior relevo ligadas ao Android. No total, Bruxelas deu início a três investigações ligadas a esta área de negócio da Google.Já este ano, a Comissão Europeia anunciou que iria investigar outras áreas de negócio da Google, como a publicidade online, através da formalização de uma investigação à operação de "ad tech".