Burlas através do MB Way multiplicam-se e PSP deixa conselhos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, através da página de Facebook, que o número de burlas através de MB Way aumentou substancialmente em 2019. Enquanto no total do ano passado se contaram 99 registos, até maio deste ano o número já ascendia a 135.





A PSP explica que, no geral dos casos, a burla consiste no aproveitamento dos anúncios que as vítimas colocam online para a venda de objetos, em sites dedicados a este tipo de comércio como o Olx ou o CustoJusto. Os burlões contactam os anunciantes mostrando interesse na compra e "convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para, supostamente, efetuarem o pagamento do objeto via MB Way". Neste cenário, "através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima".



No final do procedimento, o que as vítimas acabam por fazer é associar o número de telemóvel do suspeito ao seu cartão de multibanco e a permitir levantamentos indevidos da sua conta bancária.



Posta esta situação, a PSP recomenda aos utilizadores de MB Way que, no caso de não compreenderem inteiramente o funcionamento para pagamentos, recusem o pagamento por esta via ou que consultem o respetivo banco sobre a aplicação antes de a utilizar. Outra estratégia aconselhada é "fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador" e "receber os pagamentos presencialmente" ou, ainda, através de transferência bancária. Em última análise, a PSP diz que não deve seguir instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MM Way.