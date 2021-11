Casa do Impacto quer acelerar startups da área do ambiente

A Casa do Impacto lançou esta quarta-feira na Web Summit o seu programa de aceleração Triggers, para ajudar empresas que se destaquem com soluções na área do ambiente. Até 7 de janeiro estão abertas as candidaturas ao programa, que arrancará depois nos primeiros meses de 2022, com as empresas selecionadas. As três vencedoras finais, conhecidas depois em junho, receberão um prémio que totaliza 34,5 mil euros.Aproveitando o contexto da Cimeira do Clima, o Cop26, a ter lugar em Glasgow, o Triggers foi lançado no stand das Web Summit do hub para empresas de impacto, que pertence à Santa Casa da Misericórdia, com a presença da diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira. O programa tem como parceiros a Ageas, a Galp, a Hovione e a Grosvenor House of Investments.Em comunicado, Ana Casaca, diretora de inovação da Galp, assum que a empresa está comprometida "com uma transição de energética sustentável, com um propósito inteiramente novo onde inovação, tecnologia e pessoas se unem para regenerar o futuro juntos. A participação no programa de aceleração Triggers faz parte do nosso foco na área de impacto social que integra uma das áreas de atuação do nosso novo programa de inovação aberto e colaborativo, Up Coming Energies".

"A ponte com empresas globais parceiras do programa vai facilitar a implementação dos negócios pela partilha de conhecimento e sinergias intersetoriais entre entidades públicas, privadas, sociais e empreendedores. Os empreendedores terão acesso a uma pool de players e ferramentas que lhes vai permitir desenvolver as suas soluções inovadoras para a neutralidade carbónica em 2050, tão imperativa para regular o desequilíbrio ambiental", indica Inês Sequeira. "O envolvimento de todos os stakeholders neste movimento é estruturante para o sucesso da transição climática justa. Tem de ser agora, e tem de ser com o envolvimento de todos: pessoas individuais, empresas, organizações sociais e empreendedores", acrescenta.



O stand da Casa do Impacto, na Web Summit, vai esta quinta-feira receber o Presidente da República que vai falar com representantes de algumas das empresas alojadas no hub.