Com o mundo fechado em casa, Amazon lucra sete vezes acima do esperado

Os lucros da Amazon no segundo trimestre cifraram-se em 10,3 dólares por ação, "pulverizando" as estimativas dos analistas, que em média apontavam para um lucro por ação de 1,48 dólares. Os números revelados esta quinta-feira, após o fecho de Wall Street, são quase sete vezes superiores.A empresa liderada por Jeff Bezos reportou um crescimento homólogo de 40% nas receitas entre abril e junho, para 88,9 mil milhões de dólares, acelerando face à subida de 26% registada no primeiro trimestre.Já a "guidance" (previsão) da Amazon, normalmente conservadora, para o terceiro trimestre é de 87 a 93 mil milhões de dólares, o que corresponde a um crescimento homólogo entre 24% e 33%.Os investidores gostaram destes resultados e estão a aplaudir em bolsa na negociação fora do horário regular, com a Amazon a subir 5,34% para 3.215 dólares. Isto depois de ter encerrado a sessão desta quinta-feira a somar 0,60% para 3.051,88 dólares.