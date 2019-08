Concorrência em Bruxelas abre nova investigação sobre a Google

Depois de já ter sido alvo de uma soma de multas de 9,5 mil milhões de dólares no últimos dois anos, a Google enfrenta uma nova investigação, aberta pela mesma comissária, Margrethe Vestager.

A Comissão Europeia está a avançar com uma nova investigação sobre a Google. Desta vez, o escrutínio incide sobre a ferramenta de procura de emprego da gigante tecnológica.





A "Google for Jobs" está sob o radar do braço responsável pela Concorrência em Bruxelas, liderado por Margrethe Vestager (na foto), e cujos braços-de-ferro com a tecnológica já deram origem a uma multa de 2,7 mil milhões de dólares, aplicada em 2017.