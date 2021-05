Crise dos chips: Tesla quer pagar adiantado para garantir que não falham

O prazo entre os pedidos e as entregas de ‘chips’ aumentou para 17 semanas em abril, indicando que os utilizadores estão cada vez mais desesperados para garantir fornecimentos, de acordo com a análise do Susquehanna Financial Group. Este é o prazo mais longo desde que a empresa começou a registar dados em 2017, naquilo que é descrito como "zona de perigo".



A escassez de ‘chips’ agora atinge vários setores, o que limita a entrega de produtos como carros, consolas de jogos e frigoríficos. As fabricantes deverão perder 110 mil milhões de dólares (cerca de 90 mil milhões de euros) em vendas este ano, pois empresas como a Ford, General Motors e outras têm paralisado fábricas por falta de componentes essenciais.



Algumas empresas norte-americanas estão até a pressionar o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para libertar o presidente da gigante Samsung, Lee Jae-yong, da cadeia, considerando que este empresário multimilionário poderá ser determinante para quebrar a dependência norte-americana por "chips" produzidos fora do país.



Isto porque a Samsung tem em marcha um investimento de vários milhares de milhões de dólares para criar fábricas e infraestruturas nos EUA, mais propriamente em Austin, Phoenix e Nova Iorque, para a produção de "chips", numa altura em que existe uma escassez mundial destes elementos.

Angela Merkel demonstrou preocupação sobre as competências da União Europeia na produção de chips e baterias, necessários para competir com outras potências em áreas como a produção automóvel ou o desenvolvimento de dispositivos conectados.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos norte-americana, está a discutir propostas com várias empresas especialistas em "chips" no continente asiático e também dentro de portas, no sentido de garantir que o fornecimento destes componentes não falha, tendo em conta a atual escassez mundial.Para isso, e de acordo com o Financial Times, a empresa de Elon Musk está disposta a pagar adiantado para assegurar que os "chips" chegam às suas fábricas, estando em cima da mesa a compra de uma fábrica dedicada ao fabrico deste material crucial para os veículos elétricos.O próximo aliado da Tesla neste capítulo pode chegar de Taiwan, Coreia do Sul ou então mesmo dos Estados Unidos, diz o jornal.Na Europa, a