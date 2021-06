Tesla vai gastar mil milhões por ano em materiais para baterias vindos da Austrália

Leia Também Crise dos chips: Tesla quer pagar adiantado para garantir que não falham

A Tesla, a fabricante de carros elétricos criada por Elon Musk, anunciou que espera vir a gastar mil milhões de dólares (cerca de 820 milhões de euros) por ano em materiais para baterias minerados na Austrália. O anúncio foi feito por Robyn Denholm, a responsável pelo board da Tesla, que sublinhou que a Austrália tem adotado meios de produção mais sustentáveis e responsáveis na área do minério.A Austrália tem uma indústria em expansão de mineração de componentes usados em baterias, como o lítio ou o níquel."Esperamos que os nossos gastos na Austrália aumentem para mais de mil milhões de dólares por ano nos próximos anos", indicou Denholm, num evento na Austrália dedicado aos minerais. Neste momento, a Tesla já importa cerca de três quartos do lítio necessário para a produção de baterias da Austrália, nota a agência Reuters."As empresas de mineração da Austrália têm uma boa reputação, grande especialização, profissionalismo e são os produtores de preferências cada vez mais preocupados em estar de acordo com as exigências de hoje e do futuro a nível de ESG", referindo-se aos critérios na área do ambiente, questões sociais e ‘governance’.Este ano, é esperado que as exportações australianas de lítio, um componente essencial para a produção de baterias para carros elétricos ou equipamentos tecnológicos, atinjam os 773 milhões de dólares (cerca de 634 milhões de euros). Estes dados foram divulgados pelo Governo australiano.A Austrália é também um mercado importante para a Tesla noutro âmbito, já que é um dos principais mercados para baterias. A empresa de Musk é uma das principais fornecedoras de baterias para que o mercado australiano possa armazenar a energia solar gerada através de painéis fotovoltaícos. A Austrália, com várias horas de sol por ano, é o país do mundo com a maior densidade de painéis solares per capita, indica a agência Reuters.