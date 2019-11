Critical Software reforça em Vila Real e contrata 25 novos engenheiros

A Critical Software vai estender a presença em Vila Real com a abertura de um novo centro de engenharia na cidade, para o qual quer contratar 25 profissionais deste ramo.





A nova unidade da Critical Software vai instalar-se no centro da cidade e abre oficialmente as portas já este mês de novembro, informa a empresa num comunicado enviado às redações. Atualmente, a empresa já possui uma equipa de 25 engenheiros na cidade e, a nível nacional, prevê terminar este ano com 1000 colaboradores.





As vagas para o centro de engenharia podem ser consultadas no site da empresa, onde estão abertas as candidaturas. Entre os perfis procurados estão o de "DevOps", "embedded software developer" e "software tester".





A Critical Software é especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos. Nasceu há 20 anos e tem sede em Coimbra, mas, para além da presença nas metrópoles Lisboa e Porto, desde 2018 que a empresa tem vindo a instalar-se noutras regiões, com base "na disponibilidade de talento e na existência de boas escolas de engenharia". Atualmente, a Critical Software tem escritórios também em Viseu e Tomar.





Desta forma, a empresa considera que o reforço da presença em Vila Real vai ao encontro "da estratégia da tecnológica de investir no interior do país, ajudando na criação de oportunidades de emprego para o talento local". O responsável de tecnologia da Critical Software, João Macedo da Cunha, explica que "existem profissionais que prefeririam manter-se nas suas cidades natal ou onde frequentaram o curso, do que mudar-se para as grandes cidades por haver mais oportunidades", uma tendência a que a empresa quis dar resposta.