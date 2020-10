Randstad abre “call center” para 250 em Vila Real, com 60% em teletrabalho

A Randstad acaba de abrir um novo "contact center" em Vila Real, numa parceria com o município transmontano, onde a empresa liderada por José Miguel Leonardo já estava presente desde 2016 com uma operação que representou na altura a criação de perto de 300 postos de trabalho.

O novo escritório, com capacidade para 250 postos de trabalho, surge numa altura em que, atendendo às "necessidades dos clientes e dos próprios colaboradores", a empresa permite que o trabalho seja realizado de forma remota, híbrida ou presencial. Cerca de 60% das pessoas já contratadas estão em teletrabalho, com a percentagem a subir para 75% no total da operação da Randstad em Portugal.

Destinadas a assistentes de "contact centre", mas com "margem de progressão de carreira", mais de metade das novas vagas ainda estão por preencher. A língua francesa é um "requisito fundamental" para o projeto que está ativo neste momento para aquele local. Dos 105 já recrutados para esta operação, 60% têm contrato sem termo, variando as idades entre os 19 e os 64 anos.

Numa nota enviada às redações, a empresa de recursos humanos sublinha que o município de Vila Real está "bem referenciado e posicionado para angariação de novos clientes, sejam eles de línguas estrangeiras ou mesmo portuguesa". Mais de 25% da atividade da Randstad no país são exportações de serviços, através destes "contact centers" montados para clientes internacionais.

Este tipo de projetos permite um reforço das oportunidades de emprego e manter a região atrativa para as várias gerações. Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real

O presidente da Câmara, Rui Santos, destacou a multinacional de origem holandesa como "um dos maiores empregadores de Vila Real", expressando "enorme satisfação" por ver a empresa reforçar a aposta nesta capital de distrito em Trás-os-Montes. "Este tipo de projetos permite um reforço das oportunidades de emprego, manter a região atrativa para as várias gerações", acrescentou o autarca.

