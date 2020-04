Data centers do Google custam milhares de milhões de litros de água

"Devemos continuar a fazer a nossa parte todos os dias", escreveu o diretor executivo Warren Tenney num blog. "Alguns de nós ainda somos utilizadores que poderiam procurar maneiras um pouco mais sensatas de usar a água."





Algumas semanas antes, em Mesa, o Google finalizava planos para um gigantesco centro de dados entre cactos. A cidade é uma das fundadoras da Associação Municipal de Utilizadores de Água do Arizona, mas a conservação da água ficou em segundo plano no acordo fechado com a maior empresa de internet dos EUA. O Google terá acesso a 1 milhão de galões por dia (3,75 milhões de litros) para arrefecer o data center e até 4 milhões de galões (15 milhões de litros) por dia se atingir os objetivos do projeto. Se isso fosse uma pirâmide de jarros de água, chegaria até aos céus do Arizona.



O Google, controlado pela Alphabet, está a construir mais data centers nos EUA para impulsionar pesquisas online, publicidade na web e serviços em nuvem. Há anos que a empresa se vangloria de que esses enormes depósitos cheios de computadores são eficientes em termos energéticos e ecológicos. Mas há um custo que a empresa tenta manter em segredo. Essas instalações usam milhares de milhões de galões de água, por vezes em áreas secas que lutam para conservar esse recurso público limitado.