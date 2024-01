Data4All lança desafio com apoios de 375 mil euros que até vão premiar controlo de fraude

Consórcio formado pela Inova+ e a Decsis Iberia, a Data4All é uma das 30 "Test Beds" aprovadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em cujo âmbito acaba de lançar um programa que promete proporcionar "um ambiente real de validação para startups e PME portuguesas, incentivando a inovação tecnológica no setor da mobilidade".

Lançado em colaboração com o Metropolitano de Lisboa e a Egis Road Operation Portugal o Challenge Mobilidade "oferece a oportunidade a 10 empresas para testarem e validarem os seus conceitos de produtos e serviços inovadores", anuncia a Data4All, esta segunda-feira, 29 de janeiro, em comunicado.





As empresas candidatas são desafiadas a apresentar soluções de Big Data, Data Science, Inteligência Artificial (AI) ou Internet-das-Coisas (IoT), direcionadas para desafios específicos lançados pelo Metropolitano de Lisboa e pela Egis Road Operation Portugal, nas áreas da Sustentabilidade, Segurança Ferroviária e Rodoviária, Controlo de Fraude e Qualidade da Infraestrutura.

Distribuídos em prémios pecuniários e serviços, os apoios totalizam 375 mil euros, com cada empresa selecionada a ganhar um prémio pecuniário de 2.500 euros (composto por uma bolsa inicial de 1.500 euros e 1.000 euros pela conclusão bem-sucedida do piloto), tendo ainda ao seu dispor serviços especializados de validação de negócio e tecnológica, com acesso a dados e infraestrutura das empresas parceiras, no valor de 35 mil euros.





"Os produtos ou serviços a concurso devem apresentar um nível de maturidade médio-elevado (TRL 4 a 9)", realça a Data4All, sinalizando que, "para soluções que não se enquadrem nos desafios propostos, as empresas podem ainda candidatar-se a um Open Challenge".

As candidaturas podem ser submetidas até 28 de fevereiro 2024 em https://data4all.tech/challenge-mobilidade/