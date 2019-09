maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa anunciou, numa entrevista à Rádio Observador , que pretende abrir um segundo escritório em território nacional, desta vez no Porto.

O CEO da empresa que administra a Web Summit adiantou ainda que o responsável por toda a rede wi-fi do evento vai mudar-se para o novo espaço da empresa no Porto.

"Estamos prestes a abrir um escritório da Web Summit no Porto", disse Paddy, à Rádio Observador, acrescentando que "o responsável pela rede wi-fi da Web Summit vai mudar-se para o Porto". O fundador da conferência adiantou que estava a recrutar pessoas para o novo escritório para a área de tecnologia.Em maio deste ano, o empreendedor irlandês já tinha aberto mais vagas para ampliar a sua equipa em Lisboa , que deve estender-se a 100 trabalhadores.A edição deste ano, a quarta consecutiva em Lisboa, terá uma novidade: todos os pagamentos dentro do recinto poderão ser feitos através de cartão bancário ou com recurso aos smartphones. A Web Summit anunciou uma parceria com a SIBS , que vai fornecer uma solução de pagamento mais amiga do ambiente graças à introdução de terminais que aceitem todo o tipo de pagamento digital.A Web Summit realiza-se em Portugal desde 2016 e um ano depois abriu o primeiro escritório em Lisboa, com apenas dez trabalhadores de seis nacionalidades diferentes. No ano passado, um acordo com a Câmara de Lisboa e o Governo português, prolongou a realização da feira em território nacional por mais dez anos, num acordo de 11 milhões de euros anuais.A edição deste ano decorre entre os dias 4 e 7 de novembro.