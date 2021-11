Dia 4: Ana Mendes Godinho em palco a falar de teletrabalho

11h11

Teletrabalho pode ser “game-changer” no mundo do trabalho

A ministra do trabalho, Ana Mendes Godinho, defendeu que o teletrabalho pode ser um game changer no mundo do trabalho "e dar poder aos trabalhadores" para decidir para onde e quem pretendem trabalhar , o que pode significar até ganhar mais. "Pode ser usado como um grande instrumento Se tirarmos vantagens das vantagens e controlarmos as desvantagens", afirma Ana Mendes Godinho.



Para a ministra, a pandemia veio mostrar que o teletrabalho pode ser um "game changer" sobretudo para pais com filhos. Neste âmbito, lembrou que o parlamento prepara-se discutir a aprovação de uma medida especial para garantir que os pais com crianças até 8 anos podem decidir pelo teletrabalho sem que as empresas se possam opor. "Isto significa que a pandemia acelerou a necessidade de regular o que precisa ser regulado".

A ministra reconheceu , no entanto, que governo cabe ainda tarefa de criar condições para "conter" desigualdades, que podem emergir por exemplo de dificuldades no acesso a internet ou ao nível das competências digitais.