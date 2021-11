“Dia dos Solteiros” no comércio eletrónico chinês rende quase 85 mil milhões à Alibaba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os consumidores chineses estão a revelar um apetite voraz pelos descontos do "Dia dos Solteiros", assinalado anualmente a 11 de novembro, pelo facto de a data ser composta por quatro algarismos iguais, todos eles um - o "loneliest number", como diz a canção.

Foi inventado pela gigante de comércio eletrónico Alibaba, em 2009, mas há mais gigantes do setor a embarcar neste fenómeno de compras. Na China, os descontos do "Dia dos Solteiros" já eclipsam as vendas registadas em dias de compras nascidos nos EUA, como é o caso da Black Friday ou da Cyber Monday, virada especificamente para as compras online.

Para a Alibaba, trata-se de um novo recorde de compras neste dia: de acordo com os números revelados pela empresa, o montante ascende a 84,54 mil milhões de dólares, 73,82 mil milhões de euros, um novo recorde que arrebata os valores das edições anteriores.

No ano passado, o primeiro ano de pandemia, que atraiu muitos mais para o comércio online, rendeu à Alibaba um montante de 77,8 mil milhões de dólares, que representava já o dobro do valor de vendas do ano anterior.

A título de comparação, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg, a Black Friday de 2020 rendeu à Alibaba vendas significativamente mais baixas, na ordem dos 34,4 mil milhões de dólares.

O valor recorde da Alibaba neste dia de compras chega num momento em que, a par de outras tecnológicas, a empresa enfrenta um sério escrutínio por parte das autoridades de Pequim. As quedas em bolsa têm sido transversais a outras empresas do panorama tecnológico mas, só no caso da Alibaba, a depreciação este ano está próxima dos 30%.

A atitude diferente vinda das autoridades de Pequim, mais interessadas agora em tecnologia e empresas que contribuam para a "prosperidade comum" e nem tanto para o consumismo, levou a Alibaba a moderar parte da pompa e circunstância que o "Dia dos Solteiros" foi adquirindo ao longo da última década.

JD.com com vendas de 48,6 mil milhões

O período de descontos ainda não acabou, mas também a JD.com já partilhou alguns dados sobre as vendas arrecadas.

De acordo com a CNBC, a empresa de comércio eletrónico reportava a meio do dia vendas de 48,6 mil milhões de dólares (42,44 mil milhões de euros). No ano passado, a empresa indicou que tinha um volume de transações de cerca de 42 mil milhões de dólares.

A diferença é que, no caso da JD.com, o período de compras arrancou ainda antes do dia 11 do 11, permitindo à empresa acumular um maior montante de vendas. Além disso, também o período de descontos será maior, terminando apenas esta sexta-feira.