Fundador da JD.com vai afastar-se da gestão diária da gigante de e-commerce

Aos 48 anos, Richard Liu anunciou que vai afastar-se das atividades de gestão diária da JD.com, a empresa de comércio eletrónico que fundou em 1998. Com o afastamento de Liu, que tem o cargo de CEO da empresa, é criada uma nova função dentro da empresa para acompanhar as atividades de gestão diária, a de presidente. De acordo com a imprensa internacional, este afastamento do fundador Richard Liu estará ligado à vontade de o empresário focar atenções na estratégia a longo prazo da empresa.Neste novo contexto, caberá a Lei Xu assumir este novo posto. Xu, que ingressou na JD.com em 2009, desempenha até aqui funções numa das maiores operações da empresa, a JD Retail.A reorganização da "casa" aponta ainda para a nomeação de Lijun Xi para liderar a JD Retail, cargo que ficou livre com a nomeação de Xu para o recém-criado cargo de presidente."A olhar para o futuro, a criação de estratégia a longo prazo, de crescimento e de desenvolvimento de jovens talentos e o desenvolvimento saudável e coordenado de várias unidades de negócio continuará a ser a força da JD para fazer o mais difícil e mais desafiante, mas as coisas certas e valiosas para a indústria", refere Lei Xu, citado em comunicado.À agência Reuters, um porta-voz da JD.com confirmou que Richard Liu irá manter o lugar que tem no conselho de administração e ainda a posição de CEO.A JD.com é uma das principais empresas do mercado de comércio eletrónico na China. No final do segundo trimestre do ano, a empresa reportou 531,9 milhões de contas de clientes anuais ativas, a métrica utilizada pela empresa para contabilizar clientes que tenham feito pelo menos uma compra nos últimos 12 meses.A empresa, que apresentou resultados do segundo trimestre a 23 de agosto, reportou lucros de 123 milhões de dólares, cerca de 103 milhões de euros.Numa altura desafiante para as empresas do setor tecnológico chinês, devido a um maior escrutínio à atividade das empresas e a novas regras para o setor, Richard Liu não é o único fundador a anunciar o afastamento das atividades diárias.Um dos casos mais recentes é o de Zhang Yiming, o fundador da ByteDance, a empresa que é dona da aplicação de vídeos curtos TikTok. Em maio deste ano, Yiming anunciou que sentia não ter as competência sociais necessárias para liderar a empresa, num momento em que o escrutínio e a atenção dada à atividade da ByteDance aumentou em diversas geografias, além do mercado chinês. No verão do ano passado, a app TikTok esteve no centro de uma batalha geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Além disso, a aplicação passou também por períodos de suspensão em alguns países, como foi o caso da Índia, Indonésia e Paquistão.Anos antes, em 2019, foi a vez de Jack Ma, co-fundador da Alibaba, anunciar que se ia afastar, entregando as "chaves" do reino a Daniel Zhang. Durante vários anos Jack Ma desempenhou funções como "chairman" da empresa de comércio eletrónico.